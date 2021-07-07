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Эксперты составили меню при вакцинации от «короны»
Ученые выяснили, что правильно составленный перед вакцинацией рацион способен повысить эффективность работы защитной системы организма.

Диетологи и биотехнологи составили идеальное меню перед прививкой от коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Ученые выяснили, что правильно составленный перед вакцинацией рацион способен повысить эффективность работы защитной системы организма. Это необходимо, чтобы выработать хороший иммунитет.

Специалисты настаивают на том, что нужно отказаться от сладкого и жирного, а также не злоупотреблять фастфудом. «При ожирении и вызывающим его неправильном питании вообще снижен иммунитет, а особенно та его часть, которая отвечает за выработку антител при вакцинации», — объяснил ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Иван Гмошинский.

Эксперты рекомендуют обогатить рацион белком и большим количеством пищевых волокон. Употребление последних помогает уменьшить стресс и снять напряжение. Источниками пищевых волокон являются сухофрукты и бобовые, фрукты и хлеб. Желательно отказаться от сахара, поскольку избыточное количество глюкозы мешает работе белков.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал употреблять разнообразную еду, включая продукты животного и растительного происхождения.