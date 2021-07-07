Эксперты составили меню при вакцинации от «короны»

Диетологи и биотехнологи составили идеальное меню перед прививкой от коронавируса. Об этом сообщают «
Ученые выяснили, что правильно составленный перед вакцинацией рацион способен повысить эффективность работы защитной системы организма. Это необходимо, чтобы выработать хороший иммунитет.
Специалисты настаивают на том, что нужно отказаться от сладкого и жирного, а также не злоупотреблять фастфудом. «При ожирении и вызывающим его неправильном питании вообще снижен иммунитет, а особенно та его часть, которая отвечает за выработку антител при вакцинации», — объяснил ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Иван Гмошинский.
Эксперты рекомендуют обогатить рацион белком и большим количеством пищевых волокон. Употребление последних помогает уменьшить стресс и снять напряжение. Источниками пищевых волокон являются сухофрукты и бобовые, фрукты и хлеб. Желательно отказаться от сахара, поскольку избыточное количество глюкозы мешает работе белков.
Ранее Роспотребнадзор посоветовал употреблять разнообразную еду, включая продукты животного и растительного происхождения.