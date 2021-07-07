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В Рязани ищут очевидцев массового ДТП на Южной окружной
Очевидцев попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.

Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего на Южной окружной 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 25 мая примерно в 23:45 в Рязани на 193-м километре дороги М5 «Урал». 44-летний житель Пензенской области на грузовике Volvo с полуприцепом врезался в автомобиль Lada Vesta, который остановился впереди в попутном направлении. За рулем последнего был 21-летний житель Спасского района. После машина столкнулась с грузовыми автомобилями Mercedes и Volvo.

Пострадали водитель и двое пассажиров Lada Vesta. Очевидцев попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.