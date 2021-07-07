В Ростуризме попросили смягчить антикоронавирусные меры на Кубани

Продолжаются отмены брони отелей и туров в Краснодарском крае на августа, но многие туристы надеются на смягчение ограничений. Догузова сообщила, что обратилась с такой просьбой к губернатору региона.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что необходимо разрешить приезжать в Краснодарский край туристам с отрицательным результатом ПЦР-тестирования. Об этом передает ТАСС .

Она объяснила, что продолжаются отмены брони отелей и туров в Краснодарском крае на августа, но многие туристы надеются на смягчение ограничений.

«Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска — сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств», — сказала Догузова. Руководитель Ростуризма отметила, что бизнес понесет серьезные убытки. Она заявила, что необходимо разрешить приезжать на отдых россиянам с отрицательным ПЦР-тестом.

Догузова сообщила, что обратилась с такой просьбой к губернатору региона.