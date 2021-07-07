На пожаре в Михайловском районе погиб мужчина

Сообщение о пожаре поступило в 20:26. Загорелся кирпичный дом размером 9 на 6 кв.м. На пожаре погиб мужчина 1959 года рождения.

Во вторник, 6 июля, в Михайловском районе в поселке Змейка загорелся жилой дом, погиб человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 20:26. Загорелся кирпичный дом размером 9 на 6 кв.м. На пожаре погиб мужчина 1959 года рождения. На место выезжали четыре пожарных автомобиля и семь человек.