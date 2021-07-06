Жителя Кораблина осудят за убийство

Обвиняемый был пьян и под действием наркотиков. Из чувства ревности он ударил ножом в шею сожителя девушки, к которой испытывал неразделенное чувство влюбленности.

В Рязанской области 21-летнего безработного жителя Кораблина осудят за убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 23 марта 2021 года. Обвиняемый был пьян и под действием наркотиков. Из чувства ревности он ударил ножом в шею сожителя девушки, к которой испытывал неразделенное чувство влюбленности. Потерпевший добежал до машины и покинул место происшествия, несмотря на то, что обвиняемый пытался его остановить. Несколько дней врачи боролись за жизнь пострадавшего, но его не удалось спасти.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ направили в суд.