В Кремле прокомментировали закрытие границ между регионами

По его словам, из-за ситуации с коронавирусом в ряде субъектов нужны «достаточно оперативные, временами жесткие меры». Он добавил, что закрытие границ — это не те меры, которые поддерживают власти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею закрытия границ между регионами России. Его комментарий опубликовал RT .

По его словам, из-за ситуации с коронавирусом в ряде субъектов нужны «достаточно оперативные, временами жесткие меры».

Он добавил, что закрытие границ — это не те меры, которые поддерживают власти.

Отметим, по состоянию на 6 июля в России с начала пандемии выявили 5 658 672 пациента с COVID-19.