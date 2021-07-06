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За неделю в Рязанской области клещи укусили 47 детей
В период с 28 июня по 4 июля в медорганизации Рязанской области по поводу присасывания клещей обратились 121 человек, из них 47 — дети. По данным ведомства, такие данные ниже аналогичного периода 2020 года и среднемноголетних показателей.

За неделю в Рязанской области клещи укусили 47 детей. Данные на понедельник, 5 июля, приводит региональный Роспотребнадзор.

В период с 28 июня по 4 июля в медорганизации Рязанской области по поводу присасывания клещей обратились 121 человек, из них 47 — дети. По данным ведомства, такие данные ниже аналогичного периода 2020 года и среднемноголетних показателей.

Наибольшее количество подобных обращений зарегистрировано в Рязани, а также в Рязанском, Скопинском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

При исследовании клещей, доставленных в лабораторию, в 18,7% случаев обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, и в 4,2% возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, что подтверждает эндемичность территории по данным инфекциям.

В текущем сезоне зарегистрировано 3 случая иксодового клещевого боррелиоза.