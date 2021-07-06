На Камчатке пропал самолет с 23 пассажирами на борту

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь и пропал с радаров днем 6 июля, когда летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. По предварительным данным, на борту было 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Возбуждено уголовное дело об исчезновении самолета на Камчатке. Подробности во вторник, 6 июля, приводит « Интерфакс ».

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь и пропал с радаров днем 6 июля, когда летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. По предварительным данным, на борту было 23 пассажира и шесть членов экипажа.

По словам источников агентства, самолет мог упасть в Охотское море или в районе угольного разреза близ Паланы.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по данному факту. Следователи готовятся вылететь к месту происшествия.

В правительстве Камчатки создан экстренный штаб во главе с вице-премьером — министром специальных программ Камчатского края Александром Заболиченко.