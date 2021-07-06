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Жители Чукотки старше 50 лет за прививку от COVID-19 получат две тысячи рублей
Ранее подобные выплаты могли получить лишь жители региона старше 60 лет, имеющие прописку на Чукотке. Теперь прописка не обязательна.

Вакцинированные жители Чукотки старше 50 лет получат две тысячи рублей. Соответствующее поручение сделал губернатор региона Роман Копин, пишет РБК.

Ранее подобные выплаты могли получить лишь жители региона старше 60 лет, имеющие прописку на Чукотке. Теперь прописка не обязательна.

«Теперь единовременную выплату в две тысячи рублей могут оформить жители старше 50 лет», — сказано в сообщении.

С момента введения выплат в апреле заявление на их получение подали более 1200 человек.

Помимо единовременных выплат, губернатор поручил также ввести дополнительный выходной день для работников госорганов и подведомственных учреждений региона. Для остальных эта мера носит рекомендательный характер.