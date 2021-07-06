В селе Коростово сгорел жилой дом на две семьи

Сообщение о пожаре в населенном пункте поступило в 20:04. Подробности происшествия приводит региональное управление МЧС.

В селе Коростово сгорел жилой дом на две семьи. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в населенном пункте поступило в 20:04. Горел двухквартирный деревянный дом. Огонь уничтожил крышу здания. На пожаре пострадал человек.

На место происшествия выезжали 8 машин и 24 человека личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.