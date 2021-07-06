В селе Коростово сгорел жилой дом на две семьи
Сообщение о пожаре в населенном пункте поступило в 20:04. Подробности происшествия приводит региональное управление МЧС.
В селе Коростово сгорел жилой дом на две семьи. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в населенном пункте поступило в 20:04. Горел двухквартирный деревянный дом. Огонь уничтожил крышу здания. На пожаре пострадал человек.
На место происшествия выезжали 8 машин и 24 человека личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.