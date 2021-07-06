В Сараях в ДТП попал подросток на мотоцикле

Молодой человек на мотоцикле выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Жигули», ехавшие по главной дороге. Машина сбила подростка.

Вечером 3 июля в Сараях на улице Советской в ДТП попал подросток на мотоцикле. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Молодой человек на мотоцикле выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Жигули», ехавшие по главной дороге. Машина сбила подростка.

Мотоциклист получил травмы, он обращался за медпомощью. Водитель «Жигулей» не пострадал.