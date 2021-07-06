В Рязанской области проходят учения Дальней авиации ВКС России. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает
Подразделения Дальней авиации ВКС России дислоцированы в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Во вторник, 6 июля, части подняли по тревоге в ходе начавшихся учений.
«Авиационные части Дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых лётно-тактических учений», — приводит сообщение ТАСС.
В ходе учений, экипажи отработают перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.
По данным Минобороны, в учениях задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.