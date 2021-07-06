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В Рязанской области проходят учения Дальней авиации ВКС России
Помимо Рязанской области, авиационные учения также проходят в Саратовской, Амурской и Иркутской областях.

В Рязанской области проходят учения Дальней авиации ВКС России. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

Подразделения Дальней авиации ВКС России дислоцированы в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Во вторник, 6 июля, части подняли по тревоге в ходе начавшихся учений.

«Авиационные части Дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых лётно-тактических учений», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе учений, экипажи отработают перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.

По данным Минобороны, в учениях задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.