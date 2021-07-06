В Рязанской области добровольцы помогли спасти два здания от огня

Инцидент произошел в Кадоме. В результате происшествия пострадали три здания.

В Рязанской области добровольцы помогли спасти два здания от огня. Подробности происшествия во вторник, 6 июля, приводит ИД « Пресса ».

Инцидент произошел в Кадоме по улице Горького. Изначально загорелось нежилое здание, после которого огонь перекинулся на соседний сарай, а оттуда — на крышу жилого дома. В обоих домах во время происшествия людей не было.

Силами пожарных и добровольцев пламя удалось потушить. Причина пожара и ущерб устанавливаются.