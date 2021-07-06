В Рязани маршрутчик оскорбил пассажира

У самого водителя маска находилась на руле машины. Также рассказчик заявил, что водитель оскорбил пассажира.

В Рязани водитель маршрутки №53 оскорбил пассажира. Сообщение об этом появилось в соцсети во вторник, 6 июля.

По словам пассажира, водитель запретил сесть около него.

«Так он мне говорит, что социальная дистанция и бла-бла. Заметьте, я нахожусь в маске. Отвечаю водителю, чтобы соцдистанцию соблюдать, то нужно быть в маске», — написал автор сообщения.

Он отметил, что у самого водителя маска находилась на руле машины. Также рассказчик заявил, что водитель оскорбил пассажира.