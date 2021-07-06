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В Рязани четыре детсада объединят в два
Соответствующее постановление в понедельник, 5 июля, мэрии подписала мэр Рязани Елена Сорокина. Назначены заведующие детсадов.

В Рязани объединят четыре детсада в два. Соответствующее постановление в понедельник, 5 июля, мэрии подписала мэр Рязани Елена Сорокина.

В Соколовке детсад № 161 присоединят к детсаду № 105. Заведующей объединенного учреждения станет Любовь Ильиных.

В Горроще детсад № 65 присоединят к детсаду № 123. Заведующей объединенного учреждения станет Елена Баренина.