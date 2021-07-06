В России подорожали автомобили с пробегом

По словам экспертов, значение превысило показатель начала года на 8,7%: в январе средняя цена за автомобиль составляла 688 тысяч рублей. В первой половине года цена на легковые автомобили поднялась в среднем на 60 тысяч рублей. За год машины подорожали на 142,4 тысячи рублей (23,5%).

В России по итогам июня цена подержанного автомобиля составила 747,7 тысячи рублей. Об этом сообщил « Автостат ».

По словам экспертов, значение превысило показатель начала года на 8,7%: в январе средняя цена за автомобиль составляла 688 тысяч рублей. В первой половине года цена на легковые автомобили поднялась в среднем на 60 тысяч рублей. За год машины подорожали на 142,4 тысячи рублей (23,5%).

Цены на вторичном рынке выросли на 0,8%. За месяц подержанные автомобили за месяц подорожали на 5,6 тысячи рублей.