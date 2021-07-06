В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прошли киберучения

Мероприятие позволило в режиме практической тренировки реализовать сценарии реагирования на киберугрозы и предотвращения компьютерных атак.

Оперативный штаб по киберучениям возглавил генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский. Мероприятие позволило в режиме практической тренировки реализовать сценарии реагирования на киберугрозы и предотвращения компьютерных атак.

Кроме того, совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам, департаментом обеспечения безопасности ПАО «Россети», центром кибербезопасности «Россети Цифра» отработаны действия по обеспечению кибербезопасности информационных объектов топливно-энергетической отрасли.

В ходе учений оценивалась скорость выявления кибератак и слаженность действий сотрудников подразделений блока безопасности и департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления обществ по пресечению действий «злоумышленников».

«В последнее время в стране произошел рост компьютерной преступности, которая открыла для себя новые схемы и способы незаконного обогащения. Весной 2021 года практически все отрасли промышленности и энергетики столкнулись с увеличением числа кибератак на компьютеры, роутеры, видеокамеры и незащищенные домашние сети сотрудников компаний. Навыки, которые были получены в ходе учений, позволят оперативно преодолевать киберугрозы, повысить информационную безопасность компаний и минимизировать риски возникновения новых мошеннических действий», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.