В Песочне рязанские полицейские выявили наркопритон

В момент задержания в квартире находились четверо человек: хозяин жилища и трое гостей. Все они находились в состоянии наркотического опьянения.

В Песочне рязанские полицейские закрыли наркопритон. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает региональное управление МВД.

Наркопритон на протяжении длительного времени располагался в доме по улице Зубковой. Хозяином жилища являлся 32-летний мужчина — ранее он привлекался за незаконный оборот наркотиков и грабеж.

Во время задержания в квартире находился сам рязанец и трое гостей — мужчина и две девушки. Все четверо находились в состоянии наркотического опьянения.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело. Других задержанных привлекут к административной ответственности за потребление наркотиков.