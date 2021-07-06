В Михайловском районе грузовик насмерть сбил пешехода

37-летний рязанец переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В Михайловском районе грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает региональное управление МВД.

Трагедия произошла в понедельник, 5 июля, на 203 километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 35-летний житель Республики Мордовия на автомобиле «МАН» с полуприцепом двигался в сторону Тамбова. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и сбил 37-летнего пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход погиб.

По данному факту проводится проверка.