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В Михайловском районе грузовик насмерть сбил пешехода
37-летний рязанец переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В Михайловском районе грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает региональное управление МВД.

Трагедия произошла в понедельник, 5 июля, на 203 километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 35-летний житель Республики Мордовия на автомобиле «МАН» с полуприцепом двигался в сторону Тамбова. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и сбил 37-летнего пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход погиб.

По данному факту проводится проверка.