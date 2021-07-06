Студенты РГАТУ вернулись с наградами с VIII-летней универсиады

На протяжении шести дней они проходили испытания на VIII-летней универсиаде вузов Минсельхоза России, которая проходила на спортивной базе Башкирского государственного аграрного университета.

Спортсмены Рязанского государственного агротехнологичекого университета имени П.А.Костычева вернулись в регион в понедельник, 5 июля. На протяжении шести дней они проходили испытания на VIII-летней универсиаде вузов Минсельхоза России, которая проходила на спортивной базе Башкирского государственного аграрного университета.

Всего в мероприятии приняли участие 786 спортсменов из 42 аграрных вузов страны. Они состязались в таких видах спорта как баскетбол, волейбол, пауэрлифтинг, греко-римская борьба, вольная борьба, летний полиатлон (стрельба, плавание), легкая атлетика и дартс.

Рязанские спортсмены показали хорошую подготовку и составили достойную конкуренцию соперникам.

Так, в личном зачете студент второго курса факультета экономики и менеджмента Григорий Платонов одержал победу в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 7 метров 54 сантиметра. А студент технологического факультета Вадим Шичков пришел вторым на дистанциях 3 и 5 километров. Кроме того, студенты первого курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Александра Кузнецова и инженерного факультета Даниил Плотников вошли в число сильнейших спортсменов универсиады.

Тренирует ребят старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта, тренер по легкой атлетике А.А. Бирюков.