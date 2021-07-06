В Рязани завершили расследование стрельбы около площади Театральной

Двое уроженцев Узбекистана шли из клуба, у одного из них был травматический пистолет. У них произошел конфликт с прохожими, во время которого один из мужчин выстрелил в голову пострадавшему.

В Рязани завершили расследование стрельбы около площади Театральной, произошедшей 26 июля 2020 года. Об этом сообщил телеканал «Город».

Следствие установило, что стрельбу спровоцировала словесная перепалка. Двое уроженцев Узбекистана шли из клуба, у одного из них был травматический пистолет. У них произошел конфликт с прохожими, во время которого один из мужчин выстрелил в голову пострадавшему. Последний потерял сознание и упал. Фигурант и его приятель сбежали с места.

Следователи собрали доказательства. Дело по статье «Покушение на убийство» направили в суд.