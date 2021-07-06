Рязанский спортсмен стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

На соревнованиях Иван Неккоев выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Рязанский спортсмен стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает региональный минспорт.

Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха состоялся в понедельник, 5 июля, в Турции. Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник СШОР «Антей», мастер спорта России Иван Неккоев завоевал золотую медаль.

На соревнованиях рязанец выполнил норматив мастера спорта международного класса.