Рязанский спортсмен стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
На соревнованиях Иван Неккоев выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Рязанский спортсмен стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает региональный минспорт.
Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха состоялся в понедельник, 5 июля, в Турции. Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник СШОР «Антей», мастер спорта России Иван Неккоев завоевал золотую медаль.
На соревнованиях рязанец выполнил норматив мастера спорта международного класса.