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Рязанский приборный завод получил Гран-при конкурса в сфере изобретательства и рационализаторства
В рамках мероприятия также наградили лучших изобретателей и рационализаторов Рязанской области. В их числе — работники АО «ГРПЗ».

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) получил Гран-при конкурса «Лучшие предприятия и организации высшего образования в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности за 2020 год среди предприятий.

В рамках мероприятия также наградили лучших изобретателей и рационализаторов Рязанской области. В их числе — работники АО «ГРПЗ».

За значительный вклад в технический прогресс и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность почетного звания «Почетный изобретатель Рязанской области» удостоен заместитель директора научно-технического центра завода Игорь Фролов. На его счету более 30 патентов на изобретения и полезные модели.

Почетной грамотой регионального минпрома отмечены начальники комплексного радиотехнического отдела и конструкторского бюро научно-технического центра предприятия Николай Шашин и Владимир Кирьянов. Кроме того, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в инновационное развитие отечественной промышленности почетной грамотой Рязанской облдумы награжден технический директор приборного завода Геннадий Колодько.

«В АО «ГРПЗ» создана и отлажено действует система по патентному поиску и оформлению новых технических решений для внедрения в выпускаемую продукцию. Анализ полного жизненного цикла продукции от момента разработки документации до завершения эксплуатации дает хорошие возможности для реализации своих идей по улучшению качества и надежности. Особенно хочу отметить очень высокий уровень наших патентоведов — хороших помощников в изобретательской работе», — отметил заместитель директора НТЦ Игорь Фролов.

В 2020 году в АО «ГРПЗ» было подано и внедрено в производство 312 рацпредложений, экономический эффект от которых составил около 5 миллионов рублей. В целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции оформлены 24 заявки на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, получен 21 патент на объекты промышленной собственности. Рацпредложения подали 334 автора, в изобретательской работе участвовали 62 работника предприятия.

В настоящее время Рязанский приборный завод является правообладателем 455 охраняемых объектов интеллектуальной деятельности.