Рязанские власти не предоставили отчет о проверке детских площадок

Руководство города Рязани все еще не представило отчет о проверке детских площадок, о чем областные власти просили неделю назад. Об этом напомнил губернатор Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области во вторник, 6 июля.

Руководство города Рязани все еще не представило отчет о проверке детских площадок, о чем областные власти просили неделю назад. Об этом напомнил губернатор Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области во вторник, 6 июля.

По его словам, проверки проведены в Скопинском, Захаровском, Михайловском, Рязанском, Шацком, Чучковском районах и городе Скопин — оттуда поступили доклады об устраняемых нарушениях и о том, на чьем балансе находится каждая площадка.

«По городу Рязани прошу эту работу активизировать», — отметил Николай Любимов.

Ранее корреспондент РЗН. инфо составил список основных нарушений, которые заметят проверяющие.