Рязанская полиция задержала женщину на скутере без «прав»

Нарушительницу остановили сотрудники патрульно-постовой службы. Подробности приводит региональное управление МВД.

Рязанская полиция задержала женщину на скутере без «прав». Об этом во вторник, 6 июля, сообщает региональное управление МВД.

Женщину остановили сотрудники патрульно-постовой службы. Они заметили на маршруте патрулирования по улице Есенина водителя и пассажира на скутере без шлемов. Остановить транспортное средство получилось на улице Радищева.

Выяснилось, что за рулем скутера была 31-летняя гражданка одной из стран ближнего зарубежья. Она не имела прав на управление соответствующим видом транспорта. Документы на скутер также отсутствовали.

На женщину оформили административный протокол. Нарушительнице грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.