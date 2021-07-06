Рязанка пожаловалась на завалившееся ограждение Нижнего городского парка

Корреспондент РЗН. Инфо побывал на месте и убедился, что ограждение находится в аварийном состоянии

Рязанка пожаловалась на завалившееся ограждение Нижнего городского парка. Об этом она сообщила в комментарии под постом в группе Администрации города Рязани.

Корреспондент РЗН. Инфо побывал на месте и убедился, что ограждение находится в аварийном состоянии — старинная ограда завалилась и начала отрываться от асфальта. Также на ней пошли трещины и облупилась краска.

Со стороны парка ограду укрепили подпорами, чтобы она не разрушилась окончательно.

Напомним, что весной этого года жители Рязани уже жаловались на демонтаж ограждения в Наташкином парке.