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Рязанцы завоевали медали на первенстве России по спортивной борьбе
В состязаниях по грэпплингу и грэпплинг-ги приняли участие 12 спортсменов из Рязанской области.

В состязаниях по грэпплингу и грэпплинг-ги приняли участие 12 спортсменов из Рязанской области. Об этом сообщает региональный минспорт.

Соревнования проходили с 1 по 4 июля в городе Видное Московской области. Воспитанники спортивных школ «Антей», «Академия единоборств» и «Витязь» представили Рязанскую область и завоевали награды в различных возрастных категориях:

  • в категории 12-13 лет третье место заняла Ксения Харламова в весе 72 килограмма в дисциплине грэпплинг;

  • в категории 14-15 лет первое место завоевала Олеся Илькина в весе 57 килограммов в дисциплине грэпплинг и третье место в грэпплинг-ги;

  • в категории 16-17 лет третье место заняла Мария Лыгина в весе 65 килограммов в дисциплине грэпплинг;

  • в категории 18-19 лет второе место заняла Елизавета Шувалова в весе 58 килограммов в дисциплине грэпплинг и третье место в грэпплинг-ги.

Кроме того, Дарья Борисова в весе 90 килограммов заняла второе место в дисциплине грэпплинг и второе место в грэпплинг-ги, Валерия Фокина в весе 64 килограмма заняла первое место в дисциплине грэпплинг и второе место грэпплинг-ги, Анастасия Костикова в весе 71 килограмм заняла второе место в грэпплинг-ги, а также Евгений Волченков занял первое место в дисциплине грэпплинг-ги.