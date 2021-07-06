Рязанцы пожаловались на слив канализации в приток Оки

По словам автора, сточные воды попадают в реку Бабенку, которая является притоком Оки. Если ситуацию не решить, рязанцы рискуют пить воду с примесью канализационных отходов.

Рязанцы пожаловались на слив канализации в приток Оки. Соответствующий пост во вторник, 6 июля, появился в социальных сетях.

По словам автора, сточные воды попадают в реку Бабенку, которая является притоком Оки. Это происходит из-за того, что в селе Поляны не работают очистные сооружения, несмотря на относительно недавнюю их реконструкцию.

«Ни для кого не секрет, что данная водная артерия снабжает водой всю Рязань. Ситуацию усугубляет и то, что туда же постоянно осуществляют слив канализационных отходов ассенизаторские машины со всей округи», — пишет пользователь соцсети.

Автор также уверен, что если ситуацию в срочном порядке не исправить, рязанцы будут пить воду с примесью канализационных отходов.