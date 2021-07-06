\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
24°
Срд, 07
25°
Чтв, 08
28°
ЦБ USD 73.27 -0.08 07/07
ЦБ EUR 87 -0.03 07/07
Нал. USD 73.05 / 73.90 14:57
Нал. EUR 86.60 / 87.20 14:30
Новости
Публикации
Рязанский профессор создал математическую модель прогноза заболеваемос...
Журналист РЗН. инфо побеседовал с профессором о достиже...
3 часа назад
889
Есть ли в Рязани безопасные детские площадки?
Год назад, летом 2020 года, на уровне государства приня...
Вчера 15:54
1 872
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
1 июля 18:23
4 722
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
6 843
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы лишились более миллиона рублей из-за мошенников
Потерпевшие лишились 1 миллиона 130 тысяч рублей. Мошенники звонили на номера телефонов и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщали об атаках на счета рязанцев и попытках украсть деньги. Для того, чтобы «сберечь» средства, рязанцев убедили пойти через банкоматы перевести деньги на указанные счета.

За сутки в Рязанской области в полицию обратились четыре человека, которых обманули мошенники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Потерпевшие лишились 1 миллиона 130 тысяч рублей. Мошенники звонили на номера телефонов и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщали об атаках на счета рязанцев и попытках украсть деньги. Для того, чтобы «сберечь» средства, рязанцев убедили пойти через банкоматы перевести деньги на указанные счета.

25-летняя менеджер из Октябрьского района Рязани лишилась 310 тысяч рублей. 31-летняя жительница Рязани перевела мошенникам 125 тысяч рублей. У 30-летней жительницы поселка Каширин Александро-Невского района украли более 254 тысяч рублей. У 52-летней жительницы Скопинского района похитили более 440 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье159 УК РФ. Проводится расследование.