Рязанцы лишились более миллиона рублей из-за мошенников

Потерпевшие лишились 1 миллиона 130 тысяч рублей. Мошенники звонили на номера телефонов и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщали об атаках на счета рязанцев и попытках украсть деньги. Для того, чтобы «сберечь» средства, рязанцев убедили пойти через банкоматы перевести деньги на указанные счета.

За сутки в Рязанской области в полицию обратились четыре человека, которых обманули мошенники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Потерпевшие лишились 1 миллиона 130 тысяч рублей. Мошенники звонили на номера телефонов и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщали об атаках на счета рязанцев и попытках украсть деньги. Для того, чтобы «сберечь» средства, рязанцев убедили пойти через банкоматы перевести деньги на указанные счета.

25-летняя менеджер из Октябрьского района Рязани лишилась 310 тысяч рублей. 31-летняя жительница Рязани перевела мошенникам 125 тысяч рублей. У 30-летней жительницы поселка Каширин Александро-Невского района украли более 254 тысяч рублей. У 52-летней жительницы Скопинского района похитили более 440 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье159 УК РФ. Проводится расследование.