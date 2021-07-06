Рязанцев приглашают к участию в конкурсе спортивной журналистики
Первый этап конкурса спортивной журналистики «Мы выбираем спорт!» стартовал 2 июля и завершится 30 июля.
Первый этап конкурса спортивной журналистики «Мы выбираем спорт!» стартовал 2 июля. Об этом сообщает региональный минспорт.
Отборочный этап завершится 30 июля. Участникам необходимо прислать работу объемом не больше 5000 знаков в одной из трех номинаций:
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«Ветераны спорта Рязанской области»;
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«Массовый спорт в Рязанской области»
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«Спорт высших достижений в Рязанской области».
13 августа организаторы подведут итоги и наградят победителей.
В конкурсе могут участвовать все желающие.
Статьи следует присылать на электронную почту:
Подробнее о конкурсе можно узнать в