Рязанцев приглашают к участию в конкурсе спортивной журналистики

Первый этап конкурса спортивной журналистики «Мы выбираем спорт!» стартовал 2 июля и завершится 30 июля.

Первый этап конкурса спортивной журналистики «Мы выбираем спорт!» стартовал 2 июля. Об этом сообщает региональный минспорт.

Отборочный этап завершится 30 июля. Участникам необходимо прислать работу объемом не больше 5000 знаков в одной из трех номинаций:

«Ветераны спорта Рязанской области»;

«Массовый спорт в Рязанской области»

«Спорт высших достижений в Рязанской области».

13 августа организаторы подведут итоги и наградят победителей.

В конкурсе могут участвовать все желающие.

Статьи следует присылать на электронную почту: news.csp62@mail.ru с пометкой «Мы выбираем спорт!».