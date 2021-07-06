Рязанца осудят за уклонение от армии

У молодого человека закончилась отсрочка от призыва после обучения в колледже. Но он неоднократно не приходил в военный комиссариат для призывной комиссии.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который обвиняется в уклонении от военной службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

У молодого человека закончилась отсрочка от призыва после обучения в колледже. Но он неоднократно не приходил в военный комиссариат для призывной комиссии. На него завели дело по части 1 статьи 328 УК РФ.

Обвиняемый признал вину, «однако слов раскаяния не высказал, по-прежнему не выразил желания служить в армии». Дело направили в суд.