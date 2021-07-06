Российский врач заявил о неэффективности препарата «ЭпиВакКорона»

По словам медика, вакцинированные этим препаратом пациенты уже через два месяца попадают в больницу с коронавирусом.

Российский врач заявил о неэффективности препарата «ЭпиВакКорона». Соответствующее заявление сделал главврач одной из частных клиник в Новосибирске Михаил Андрушкевич, пишет « МК »

По словам медика, вакцинированные этим препаратом новосибирцы уже через два месяца попадают в больницу с коронавирусом.

«"ЭпиВакКорона» не защищает организм вакцинированного человека от коронавируса, поставившие прививку новосибирцы также заражаются и болеют ковидом в тяжелой форме", — заявил врач.

Медик утверждает, что вакцинированные пациенты попадают в больницу со значительным поражением легких. Он допустил вероятность, что препарат мог поставляться с нарушением холодовой цепи.