Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян

Согласно нему, отменяется двукратное тестирование на коронавирус для привитых и переболевших россиян после возвращения в страну. Непривитые или переболевшие коронавирусом россияне должны будут сделать тест один раз в течение трех дней с момента приезда.