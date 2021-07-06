Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
Согласно нему, отменяется двукратное тестирование на коронавирус для привитых и переболевших россиян после возвращения в страну. Непривитые или переболевшие коронавирусом россияне должны будут сделать тест один раз в течение трех дней с момента приезда.
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление вступает в силу со дня, следующего после опубликования документа. Согласно нему, отменяется двукратное тестирование на коронавирус для привитых и переболевших россиян после возвращения в страну. Непривитые или переболевшие коронавирусом россияне должны будут сделать тест один раз в течение трех дней с момента приезда.