РНПК заменит колонну на газофракционирующей установке

На производственную площадку Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», доставили крупнотоннажное оборудование — колонну для газофракционирующей установки (ГФУ).

На производственную площадку Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», доставили крупнотоннажное оборудование — колонну для газофракционирующей установки (ГФУ).

Она предназначена для производства бытового сжиженного газа, изобутана, бутана, газового бензина и очищенного сухого газа. Газофракционирующая установка в составе технологической схемы завода позволяет значительно снизить воздействие на атмосферный воздух за счет полезного использования побочных продуктов — образующихся в процессе нефтепереработки газов.

Размеры колонны составляют 30 метров в высоту и 1,6 метров в диаметре, масса — 31 тонна. Новое оборудование спроектировано и изготовлено на ведущих специализированных российских предприятиях. После сборки и проверки всех систем колонны будет выполнен ее монтаж.

В рамках масштабной инвестиционной программы модернизации производства на РНПК реализуют проекты, которые позволили производить новые виды бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистое судовое топливо.

Программа направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение экологической и промышленной безопасности. Применение цифровых технологий позволило автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на девяти основных технологических установках предприятия.

С начала реализации программы модернизации «Роснефть» уже инвестировала более 900 млрд рублей, на которые были построены и реконструированы 23 основные установки и комплексы нефтепереработки. Это позволило существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции.

РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе, автомобильные бензины с улучшенными экологическими характеристиками, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.