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Появились три версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Среди основных: сложные погодные условия, техническая неисправность самолета и допущенные экипажем ошибки при пилотировании.

Появились три версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Как сообщают «Вести.ру» во вторник, 6 июля, все возможные причины отрабатывают следователи.

Среди основных версий: сложные погодные условия, техническая неисправность самолета и допущенные экипажем ошибки при пилотировании.

Самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в Палану. Лайнер Камчатского авиапредприятия разбился при заходе на второй круг около 14:55 по местному времени — в 5:55 по Москве. По предварительной версии, он врезался в утес на берегу залива Шелихова, после чего обломки упали в воду.

Отмечается, что при первом осмотре с воздуха ни выживших, ни тел погибших найдено не было. При этом перед трагедией пилот не докладывал диспетчерам о проблемах на борту, но все же следствием рассматривается еще одна версия — техническая неисправность воздушного судна. Также отмечается, что еще одной причиной являются неблагоприятные погодные условия — в момент посадки воздушного судна в регионе наблюдался туман и горы были закрыты облачностью.

Позже спасатели приступят к поиску людей и черных ящиков, расшифровка которых поможет установить причину катастрофы.