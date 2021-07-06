Появились три версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Среди основных: сложные погодные условия, техническая неисправность самолета и допущенные экипажем ошибки при пилотировании.

Появились три версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Как сообщают « Вести.ру » во вторник, 6 июля, все возможные причины отрабатывают следователи.

Среди основных версий: сложные погодные условия, техническая неисправность самолета и допущенные экипажем ошибки при пилотировании.

Самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в Палану. Лайнер Камчатского авиапредприятия разбился при заходе на второй круг около 14:55 по местному времени — в 5:55 по Москве. По предварительной версии, он врезался в утес на берегу залива Шелихова, после чего обломки упали в воду.

Отмечается, что при первом осмотре с воздуха ни выживших, ни тел погибших найдено не было. При этом перед трагедией пилот не докладывал диспетчерам о проблемах на борту, но все же следствием рассматривается еще одна версия — техническая неисправность воздушного судна. Также отмечается, что еще одной причиной являются неблагоприятные погодные условия — в момент посадки воздушного судна в регионе наблюдался туман и горы были закрыты облачностью.

Позже спасатели приступят к поиску людей и черных ящиков, расшифровка которых поможет установить причину катастрофы.