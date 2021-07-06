Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

Гранты получат первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении иммунизации 60% и более сотрудников. Размер составит 100% НДФЛ, который организация платила уплаченного в предшествующие 12 месяцев. Общая сумма составит не более пяти миллионов рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, который обеспечивает вакцинацию работников от коронавируса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Отмечается, что гранты получат первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении иммунизации 60% и более сотрудников. Размер составит 100% НДФЛ, который организация платила уплаченного в предшествующие 12 месяцев. Общая сумма составит не более пяти миллионов рублей.

50 грантов получит малый и средний бизнес, еще 50 — иные субъекты предпринимательской деятельности. Средства получат предприятия, соблюдающие требования по использованию QR-кодов и обеспечившие вакцинацией более 60% сотрудников в сроки, установленные главным санитарным врачом города.

Заявки можно подать через личные кабинеты на ИТ-платформах коммерческих банков, где открыты расчетные счета.