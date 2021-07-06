\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
24°
Срд, 07
25°
Чтв, 08
28°
ЦБ USD 73.27 -0.08 07/07
ЦБ EUR 87 -0.03 07/07
Нал. USD 73.05 / 73.90 14:57
Нал. EUR 86.60 / 87.20 14:30
Новости
Публикации
Рязанский профессор создал математическую модель прогноза заболеваемос...
Журналист РЗН. инфо побеседовал с профессором о достиже...
3 часа назад
889
Есть ли в Рязани безопасные детские площадки?
Год назад, летом 2020 года, на уровне государства приня...
Вчера 15:54
1 872
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
1 июля 18:23
4 722
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
6 843
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию
Гранты получат первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении иммунизации 60% и более сотрудников. Размер составит 100% НДФЛ, который организация платила уплаченного в предшествующие 12 месяцев. Общая сумма составит не более пяти миллионов рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, который обеспечивает вакцинацию работников от коронавируса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Отмечается, что гранты получат первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении иммунизации 60% и более сотрудников. Размер составит 100% НДФЛ, который организация платила уплаченного в предшествующие 12 месяцев. Общая сумма составит не более пяти миллионов рублей.

50 грантов получит малый и средний бизнес, еще 50 — иные субъекты предпринимательской деятельности. Средства получат предприятия, соблюдающие требования по использованию QR-кодов и обеспечившие вакцинацией более 60% сотрудников в сроки, установленные главным санитарным врачом города.

Заявки можно подать через личные кабинеты на ИТ-платформах коммерческих банков, где открыты расчетные счета.