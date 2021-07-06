Полицейские раскрыли кражу денег и золота у 80-летней рязанки

Мошенница похитила 30 тысяч рублей и две золотые цепочки. В момент преступления она уже находилась под следствием.

Полицейские раскрыли кражу денег и золота у 80-летней рязанки. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в доме на проезде Яблочкова. В квартиру пожилой рязанки позвонила неизвестная с вопросом, не сдает ли хозяйка квартиру. Получив отрицательный ответ, злоумышленница сообщила, что на родственнице пенсионерки порча и «она может ее снять». Тем самым женщина смогла убедить рязанку впустить ее внутрь. Для проведения «обряда» она запросила купюры, золото и воду. Улучив момент, когда женщина отошла на кухню, злоумышленница скрылась.

В ходе оперативных действий выяснилось, что к пропаже 30 тысяч рублей и двух золотых цепочек причастна 53-летняя жительница Рыбного. На тот момент она уже находилась под следствием в связи с совершением аналогичного преступления.

Женщину задержали. Часть краденых денег и золото изъяли — их вернут хозяйке.

В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о ее аресте.