Полицейские раскрыли кражу денег и золота у 80-летней рязанки. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел в доме на проезде Яблочкова. В квартиру пожилой рязанки позвонила неизвестная с вопросом, не сдает ли хозяйка квартиру. Получив отрицательный ответ, злоумышленница сообщила, что на родственнице пенсионерки порча и «она может ее снять». Тем самым женщина смогла убедить рязанку впустить ее внутрь. Для проведения «обряда» она запросила купюры, золото и воду. Улучив момент, когда женщина отошла на кухню, злоумышленница скрылась.
В ходе оперативных действий выяснилось, что к пропаже 30 тысяч рублей и двух золотых цепочек причастна 53-летняя жительница Рыбного. На тот момент она уже находилась под следствием в связи с совершением аналогичного преступления.
Женщину задержали. Часть краденых денег и золото изъяли — их вернут хозяйке.
В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о ее аресте.