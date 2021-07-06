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От коронавируса привили каждого седьмого рязанца
Количество рязанцев, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, на 5 июля составило 140 тысяч человек (12,8% населения), а завершили вакцинацию, то есть получили оба компонента вакцины, 112 тысяч человек (10,2% населения). Почти на целую неделю темп вакцинации в регионе сильно замедлялся, потому что новые партии вакцины в регион не успевали подвозить.

Количество рязанцев, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, на 5 июля составило 140 тысяч человек (12,8% населения), а завершили вакцинацию, то есть получили оба компонента вакцины, 112 тысяч человек (10,2% населения). Эти цифры сообщили в оперативной группе при правительстве Рязанской области.

Почти на целую неделю темп вакцинации в регионе сильно замедлялся, потому что новые партии вакцины в регион не успевали подвозить.

Как проходит прививку каждый отдельный человек, где можно записаться, какой пункт ближе к вашему дому, каких можно ждать последствий — всю эту информацию собрала для рязанцев редакция РЗН. инфо.