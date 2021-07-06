Находящихся на Кубе рязанцев отпустили из-под карантина

Рязанцы прилетели на Кубу 30 июня. Перед вылетом рязанцы сдавали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. В отеле их закрыли в номерах и не разрешали выходить, объясняя это тем, что среди отдыхающих есть больные коронавирусом.

Рязанцев, находящихся на отдыхе на Кубе, отпустили из-под карантина. Об этом РЗН. инфо сообщила одна из туристок.

«Нас распустили и третий тест пришел отрицательный», — рассказала собеседница.

Она отметила, что скоро в отель придут новые туристы. Рязанка выразила опасение, что с ними может повториться подобная ситуация.

Напомним, рязанцы прилетели на Кубу 30 июня. Перед вылетом рязанцы сдавали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. В отеле их закрыли в номерах и не разрешали выходить, объясняя это тем, что среди отдыхающих есть больные коронавирусом.

Позже россияне записали видеообращение. Ситуацию прокомментировали в Ростуризме.