На рязанку возбудили уголовное дело за угон автомобиля в Тамбовской области

33-летняя жительница Рязанской области взяла ключи у хозяина иномарки и поехала кататься на автомобиле. Сотрудники Госавтоинспекции остановили угонщицу в двух километрах от дома своего знакомого.

На рязанку возбудили уголовное дело за угон автомобиля в Тамбовской области. Об этом сообщает « Комсомольская Правда » со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в Моршанске. Сообщение об угоне иномарки Toyota Land Cruiser поступило в воскресенье, 4 июля. Выяснилось, что в селе Алкужи состоятельный местный житель припарковал на ночь свой внедорожник и оставил дверцу незапертой. В это время он устроил в доме застолье, куда пригласил знакомую — 33-летнюю уроженку Рязанской области. Когда веселье завершилось, и хозяин заснул, женщина взяла у него ключи от машины, чтобы покататься.

Позже сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль в двух километрах от места угона.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи определяет виновной лишение свободы на срок до пяти лет. Вождение в нетрезвом состоянии усугубит вину подозреваемой», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тамбовской области.