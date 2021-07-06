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На Кубе у 52 россиян подтвердился факт заражения коронавирусом
Генконсул России в Гаване Нана Мгеладзе прокомментировала ситуацию с российскими туристами в стране.

Факт заражения COVID-19 подтвердился у 52 российских туристов, прибывших на Кубу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в Гаване Нану Мгеладзе.

По ее словам, коронавирус подтвердился после проведения повторных тестов.

«Главный врач международной клиники в Варадеро, которая курирует наших туристов в этом регионе, сообщил, что по состоянию на 15 часов есть 52 положительных теста у тех, кто сдавал его повторно 3 июля. По моим подсчетам, в этот день повторный тест сдавали 149 человек», — сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что еще десять человек, прибывших в страну 3 июля, отправлены на изоляцию — их повторные тесты еще не готовы.

Дипломат также уточнила, что до 6 июля никакие перемещения туристов с подтвержденным коронавирусом не планируются и конкретные решения должны быть приняты после совместной видеоконференции Роспотребнадзора и минздрава Кубы.

Ранее в сети появился ролик, на котором российские туристы записали видеообращение о принудительной изоляции в кубинском отеле. Среди помещенных на карантин есть и жители Рязанской области.

Позже глава Ростуризма прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе.