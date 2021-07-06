На Камчатке нашли обломки пропавшего самолета

Обломки нашли недалеко от поселка Палана. По словам собеседника агентства, самолет мог столкнуться с сопкой, из-за чего он разрушился.

На Камчатке нашли обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего 6 июля. Об этом передает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Камчатское авиапредприятие» Алексея Храброва.

Обломки нашли недалеко от поселка Палана. По словам собеседника агентства, самолет мог столкнуться с сопкой, из-за чего он разрушился.

По предварительной информации, выживших нет.

Храбров отметил, что точная информация «может быть только завтра».

«На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», — сказал он.

Напомним, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.