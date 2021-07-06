На Камчатке нашли обломки пропавшего самолета
Обломки нашли недалеко от поселка Палана. По словам собеседника агентства, самолет мог столкнуться с сопкой, из-за чего он разрушился.
На Камчатке нашли обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего 6 июля. Об этом передает
Обломки нашли недалеко от поселка Палана. По словам собеседника агентства, самолет мог столкнуться с сопкой, из-за чего он разрушился.
По предварительной информации, выживших нет.
Храбров отметил, что точная информация «может быть только завтра».
«На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», — сказал он.
Напомним, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.