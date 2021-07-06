Видео: в Рязани девушка врезалась в припаркованную машину и уехала
При движении задним ходом машина задевает припаркованный автомобиль, а затем уезжает. По словам пострадавших, после этого девушка отъехала, вышла из машины и осмотрела ее на наличие дефектов.
В Рязани ищут девушку, которая врезался в припаркованную машину в Кальном и уехала с места ДТП. Об этом РЗН. инфо рассказали владельцы пострадавшего автомобиля.
ДТП произошло у дома №5 по улице Кальной 2 июля примерно в 14:40. На видео можно заметить, как при движении задним ходом машина задевает припаркованный автомобиль, а затем уезжает. По словам пострадавших, после этого девушка отъехала, вышла из машины и осмотрела ее на наличие дефектов.
Пострадавшие ищут водителя. Обратиться к ним можно в личных сообщениях в