Видео: в Рязани девушка врезалась в припаркованную машину и уехала

При движении задним ходом машина задевает припаркованный автомобиль, а затем уезжает. По словам пострадавших, после этого девушка отъехала, вышла из машины и осмотрела ее на наличие дефектов.

В Рязани ищут девушку, которая врезался в припаркованную машину в Кальном и уехала с места ДТП. Об этом РЗН. инфо рассказали владельцы пострадавшего автомобиля.

ДТП произошло у дома №5 по улице Кальной 2 июля примерно в 14:40. На видео можно заметить, как при движении задним ходом машина задевает припаркованный автомобиль, а затем уезжает. По словам пострадавших, после этого девушка отъехала, вышла из машины и осмотрела ее на наличие дефектов.