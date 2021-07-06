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Депутаты передали две дороги Рязанской области
Речь идет об участке Московского шоссе от трассы М5 «Урал» до улицы Коломенской и участке на проезде Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги).

Во вторник, 6 июля, на заседании гордумы депутаты приняли решение передать в собственность Рязанской области две муниципальных дороги.

Речь идет об участке Московского шоссе от трассы М5 «Урал» до улицы Коломенской и участке на проезде Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги). По словам начальника управления благоустройства города Юрия Фурфурака, на представленных участках осуществляется транзитный проезд.

Депутаты проголосовали за данное решение единогласно.