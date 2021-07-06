За сутки восемь рязанцев скончались от коронавируса

За сутки в Рязанской области заболели 135 человек, всего число зараженных достигло 31 752. За сутки выздоровели 110 человек, всего — 30 015.

За сутки восемь рязанцев скончались от коронавируса, всего число летальных случаев в регионе с начала пандемии достигло 648. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области заболели 135 человек, всего число зараженных достигло 31 752. За сутки выздоровели 110 человек, всего — 30 015.

В России за сутки зарегистрировали 23 378 новых случаев коронавируса, всего число заболевших достигло 5 658 672. За сутки выздоровели 18 411 человек, всего с начала пандемии вылечились 5 101 852 человек. За сутки скончались 737 человек, всего число летальных случаев достигло 139 316.