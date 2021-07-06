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В Рязани осудили мужчину, напавшего на антифашиста
Нападение произошло в один из дней августа 2018 года. Приверженец идеологии нацизма находился вместе с двумя своими приятелями на улице Шевченко Рязани. Он увидел 26-летнего рязанца, известного им как участника молодежной социальной группы антифашистов «Антифа».

В Рязани рассмотрели уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого обвинили в нападении на участника социальной группы антифашистов «Антифа». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Нападение произошло в один из дней августа 2018 года. Приверженец идеологии нацизма находился вместе с двумя своими приятелями на улице Шевченко Рязани. Он увидел 26-летнего рязанца, известного им как участника молодежной социальной группы антифашистов «Антифа».

Обвиняемый догнал потерпевшего и на глазах у приятелей, а также других прохожих, избил его. Он ударил пострадавшего не меньше шести раз кулаками и не менее 10 раз ногами по голове, туловищу и конечностям, а также не менее трех раз прыгнул на него. Также он оскорблял потерпевшего, а один из приятелей снимал все на камеру мобильного телефона.

Преступление выявили оперативники подразделений региональных управлений МВД и ФСБ.

Подсудимый признал вину полном объеме, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления.

Его признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ и назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.