Возвращение жары и распространение коронавируса в Рязанской области. Главные новости выходных, 3-4 июля

Не успели рязанцы отдохнуть от аномальной жары в июне, как синоптики прогнозируют ее возвращение на целую неделю. Но волновала жителей региона в эти выходные не только погода. Вспомним главные новости минувших дней.

Не успели рязанцы отдохнуть от аномальной жары в июне, как синоптики прогнозируют ее возвращение на целую неделю. Но волновала жителей региона в эти выходные не только погода. Вспомним главные новости минувших дней. Происшествия

Семья из Рязанской области попала в смертельное ДТП по пути к морю. В результате аварии пострадали семь человек. В одной из машин находились трое детей: 9-летняя девочка погибла, 4-летняя в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую областную больницу. Неизвестная девушка напала на рязанку с перцовым баллончиком на остановке «М5 Молл». Об этом РЗН. инфо рассказала сама пострадавшая. Женщина ждала бесплатный автобус на остановке, перед ней стояла незнакомая девушка и вела себя неприлично: выражалась нецензурно, плевалась. Рязанка сделала ей замечание, после чего незнакомка принялась оскорблять ее и брызнула в лицо перцовым баллончиком. Женщина получила ожог роговицы, она написала заявление в полицию.

Днем в субботу, 3 июля, в Михайлове недалеко от поселка 10 год Октября 10-летний мальчик вместе с друзьями играл на горе песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ. В результате внезапного обрушения ребенка засыпало песком, он погиб. Заведено уголовное дело. Расследование взяла под контроль прокуратура. Куратор от федеральных дорожников проверит работу подрядчика там, где погиб ребенок. В парке Новомичуринска задержали нетрезвую женщину с семимесячным ребенком на руках. Женщину доставили в отделение и провели освидетельствование. Оформили протокол об административном правонарушении. Нарушительницу пригласят для беседы в комиссию по делам несовершеннолетних. В Рязани утром в воскресенье, 4 июля, обнаружили тело неизвестного мужчины. Труп нашли возле дома на улице Вокзальной. Смерть, предположительно, наступила из-за падения с высоты. По предварительным данным, в этом доме мужчина не проживал. Следователи проводят проверку и устанавливают личность погибшего.

Рязанскому курорту «Окская жемчужина» выдано предписание Роспотребнадзора. Ведомство получило информацию о регистрации трех случаев острой кишечной инфекции у детей. Ранее рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания: жители отметили, что почувствовали недомогание — рвоту, слабость, головную боль, диарею. Ситуация с коронавирусом

В Рязанской области по данным на воскресенье, 4 июля, за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб. За сутки выявили 122 заболевших. Накануне зарегистрировали 112 случаев заражения. В рязанском гипермаркете «Глобус» вновь заметили длинную очередь из желающих вакцинироваться от коронавируса. Фото опубликовали в соцсетях в воскресенье, 4 июля. Очереди в пунктах вакцинации в Рязани возникают не впервые. Прививку от коронавируса, помимо медучреждений и торговых центров, можно сделать на рязанских вокзалах. Жителей Рязани, которые полетели отдыхать на Кубу по турпутевкам, закрыли на карантин в отеле. Как пояснила одна из туристок, перед вылетом рязанцы сдавали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. По прилете туристы также сдали тесты, после чего их заперли по номерам в отеле Valentin El Patriarca, не разрешают общаться и выходить из здания.

О погоде

В регионах Центральной России прогнозируют неделю знойного антициклона. С понедельника, 5 июля, начнется 30-градусная жара, но она продлится не более 7 суток.

В Рязанской области температура воздуха в понедельник, 5 июля, ночью составит +11, +16 градусов, днем поднимется до +23, +28 градусов.