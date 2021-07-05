Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с рязанцами в Тамбовской области

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с рязанцами в Тамбовской области. Об этом пишет ТАСС.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Причины аварии установит автотехническая экспертиза. В УМВД по Тамбовской области сообщили, что накануне ДТП в месте столкновения машин несколько часов шел сильный дождь.

Напомним, смертельная авария произошла 3 июля на федеральной трассе Р-22 в Тамбовской области. Рязанская семья ехала отдыхать на море. В результате ДТП погибла девятилетняя девочка, семь человек пострадали.