В Сочи готовятся к возможной эвакуации из-за угрозы наводнения
Из-за продолжительных обильных осадков в сочинских реках Хорота и Мацеста зафиксировали критический уровень воды. Жителей попросили собрать необходимые вещи и документы для возможной эвакуации.
В Сочи готовятся к возможной эвакуации из-за угрозы наводнения. Об этом
Из-за продолжительных обильных осадков в сочинских реках Хорота и Мацеста зафиксировали критический уровень воды. Жителей попросили собрать необходимые вещи и документы для возможной эвакуации.
Отмечается, что в случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».