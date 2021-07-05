В Сочи готовятся к возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

Из-за продолжительных обильных осадков в сочинских реках Хорота и Мацеста зафиксировали критический уровень воды. Жителей попросили собрать необходимые вещи и документы для возможной эвакуации.

В Сочи готовятся к возможной эвакуации из-за угрозы наводнения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Из-за продолжительных обильных осадков в сочинских реках Хорота и Мацеста зафиксировали критический уровень воды. Жителей попросили собрать необходимые вещи и документы для возможной эвакуации.

Отмечается, что в случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».