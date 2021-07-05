В Ряжске сгорел автомобиль

Автомобиль возле дома напротив средней школы № 1 припарковал 33-летний житель Ряжска. Сам он отправился на отдых и не заметил, когда произошло ЧП.

В Ряжске на улице Комсомольской сгорел автомобиль Lada. Об этом пишет ИД « Пресса ».

В воскресенье, 4 июля, о происшествии у дома №31 в экстренную службу сообщил водитель, проезжавший мимо. Пожарные потушили огонь. Выяснилось, что в пятницу 3 июля, примерно в 21:00, автомобиль возле дома напротив средней школы № 1 припарковал 33-летний житель Ряжска. Сам он отправился на отдых и не заметил, когда произошло ЧП.

Больше всего пострадала передняя часть машины — мотор и часть салона.

Отмечается, что причиной пожара могли стать проблемы с электротехническим оборудованием. На место выезжали четверо спасателей из ПСЧ № 29 Ряжска и одна автоцистерна.